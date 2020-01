ASUS ROG lancia in Italia i nuovi mouse ROG Chakram e ROG Strix Impact

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia l’arrivo in Italia dell’attesissimo ROG Chakram, il nuovissimo mouse gaming con un joystick programmabile e rimovibile che rivoluziona l’esperienza di gioco e del ROG Strix Impact, versione aggiornata dello storico mouse della linea ROG Strix.

Il joystick integrato di ROG Chakram permette di avere un ulteriore controllo, solitamente offerto dai gamepad, direttamente sul mouse. Può essere configurato per funzionare in due diverse modalità: analogica o digitale, per adattarsi ai diversi scenari.

ROG Chakram è un mouse che fa della flessibilità il suo punto di forza: permette infatti di collegarsi facilmente tramite il dongle USB a 2,4 GHz o, quando la durata della batteria diventa il desiderio principale, Bluetooth LE, per massimizzare l’autonomia. È ovviamente possibile la classica connessione via cavo USB.

Grazie alla funzione DPI On-The-Scroll, è possibile regolare facilmente la precisione aumentando o diminuendo la risoluzione, senza bisogno di software. Basta tenere premuto il pulsante DPI e ruotare la rotella di scorrimento per impostare la sensibilità liberamente. In alternativa, è possibile selezionare la risoluzione premendo l’apposito pulsante per scegliere tra quattro diversi livelli di DPI.

Il ROG Strix impact si rinnova nella sua seconda versione, si presenta come mouse gaming leggero e ambidestro che offre un controllo perfetto e un'eccellente versatilità.

Il nuovo design semi-trasparente è stato migliorato per garantire un migliore grip, mentre il sensore da 6200 dpi e il peso di appena 79g garantiscono movimenti veloci senza perdere precisione e stabilità.

ROG Chakram è disponibile presso Drako.it e Nexths.it al prezzo consigliato di 179,00 € IVA inclusa.

ROG Strix Impact II è disponibile presso Amazon.it al prezzo consigliato di 49,90 € IVA inclusa.

Qualche giorno fa è stato annunciato che i prodotti ASUS ROG arriveranno nei punti vendita Euronics.