ASUS ROG lancia in Italia ROG Throne Core, ROG Chakram Core e ROG Strix Core

ASUS Republic of Gamers annuncia oggi la disponibilità in Italia delle varianti "Core" di ROG Throne Core, ROG Chakram Core e ROG Strix Core. Come tutti i prodotti della compagnia, si tratta di dispositivi progettati appositamente per i videogiocatori.

ROG Throne Core è disponibile a 39,90 Euro ed è uno stand per le cuffie antiscivolo, compatibile con la maggior parte delle cuffie presenti sul mercato. Dotato di un supporto da 29cm, offre lo spazio ideale sufficiente per tutti gli headset.

ROG Chakram Core invece è un mouse con sensore ottico da 16mila dpi, 400 ips e pooling a 100 Hz, a cui si aggiunge un joystick integrato che consente di godere di controllo extra durante la navigazione e le sessioni di gaming. Il prezzo consigliato è di 99,90 Euro IVA inclusa.

Arrivano sul mercato anche le ROG Strix Go Core, al prezzo di 89,90 Euro: si tratta di un headset sobrio e senza illuminazione RGB, che può essere utilizzato in qualsiasi ambiente e circostanza, anche grazie al peso di soli 252 grammi.

ROG Strix Go invece costa 109,90 Euro ed è dotato anche di un microfono con intelligenza artificiale e tecnologia di cancellazione del rumore.

L'acquisto può essere effettuato direttamente attraverso i canali di vendita ufficiali.