ASUS ROG lancia i mouse Gladius III e Gladius III Wireless in Italia

ASUS ROG annuncia oggi la disponibilità in Italia dei mouse ROG Gladius III e ROG Gladius III, entrambi dotati di sensore avanzato da 19mila dpi e del Push-Fit Switch Socket II. Caratterizzati da un design asimmetrico, i mouse garantiscono un'impugnatura confortevole anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

La tecnologia Push-Fit Switch Socket II dà agli utenti la possibilità di sostituire in qualsiasi momento gli switch meccanici a 3 pin con quelli ottici Omron a 5 pin.

È inoltre presente anche il sistema di illuminazione ROG Aura all'interno del logo ROG, a cui si aggiunge l'illuminazione della rotella e le scritte poste sul lato. Il pannello laterale è inoltre inciso al laser e si illumina con effetti di colore che gli utenti possono personalizzare attraverso sei animazioni.

ROG Gladius III sfrutta connessioni ad alta efficienza ed è proposto sia nella versione solo cablata con cavo USB 2.0, sia wireless con connettività tri-mode: cablata via USB 2.0, Bluetooth e wireless RF a 2,4 GHz. Nel modello wireless trova spazio anche una batteria di lunga durata che secondo i dati ufficiali può garantire fino a 55 ore di autonomia in modalità wireless RF a 2,4 GHz e 89 in Bluetooth, anche in questo caso con RG spento.

ROG Gladius III è disponibile al prezzo di 89,9 Euro, tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito ASUS, mentre ROG Gladius III Wireless viene proposto a 109,9 Euro ed anche in questo caso vi rimandiamo alla pagina ASUS.