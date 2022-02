ASUS ROG lancia il nuovo mouse Spatha X e le tastiere Strix Scope NX

ASUS ROG annuncia oggi il lancio dei nuovi modelli di mouse e tastiera: si tratta della ROG Spatha X, naturale evoluzione della ROG Spatha, ed il ROG Strix Scope NX Deluxe e ROG Strix Scope NX TKL Deluxe.

Partendo dal nuovo mouse, il ROG Spatha X è realizzato in lega di magnesio ed ha un design ergonomico in grado di assicurare un'impugnature confortevole anche dopo e durante lunghe sessioni di gaming. Il mouse è caratterizzato da 12 tasti programmabili, di cui sei accessibili direttamente con un pollice. Su queste pagine comunque trovate anche la nostra recensione del ROG Spatha.

Interessanti anche le new entry in campo delle tastiere: la ROG Strix Scope NX è disponibile sia nella variante estesa che compatta (TKL), nella colorazione classica e Moonlight White, ed è in grado di adattarsi ad ogni stile per soddisfare le preferenze di tutti, con un setup davvero esclusivo. Le tastiere integrano i nuovi switch meccanici ROG NX, ed offrono un tasto Ctrl più ampio per un'azione più efficace sui FTS. Nella versione Deluxe, è presente anche un poggiapolsi dedicato che assicura il massimo comfort anche in caso di utilizzo esteso. Qualche mese fa abbiamo anche pubblicato la nostra recensione della ROG Strix Scope RX.

Il mouse ROG Spatha X e le tastiere ROG Strix Scope NX Deluxe e ROG Strix Scope NX TKL Deluxe sono tutti già disponibili in Italia con prezzi consigliati al pubblico rispettivamente di 159,90, 149,90 e 159,90 Euro. La tastiera ROG Strix Scoope NX TKL Moonlight White invece sarà disponibile da marzo a 159,90 Euro.