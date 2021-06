ASUS ROG: parliamo della nuova linea di headset da gaming

A pochi giorni dalla nostra videorecensione di ROG Strix Go BT, a cui vi rimandiamo, continuiamo a soffermarci sugli headset da gaming, con un recap della nuova linea targata ASUS ROG.

Partiamo con le più piccoline, le ROG Cetra II in-ear con attacco USB-C, per poi parlare delle ROG Strix Go Core, che si prestano a vari usi (sia per il gaming che per andare in giro all'esterno). Ovviamente non ci siamo dimenticati delle ROG Delta che sono disponibili anche nella versione S con cancellazione del rumore.

Le più "estreme della linea" però sono le ROG Theta 7.1, che si rivolgono ai gamer più estremi che necessitano di qualità elevata e sono disposti anche a sopportare delle cuffie un pò più pesanti rispetto a quelle classiche.

Il video-recap è disponibile come sempre in apertura.