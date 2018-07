ASUS ROG Phone 2.0: il primo video concept mostra una 'scocca estraibile'

Nonostante ASUS ROG Phone, lo smartphone da gaming della società taiwanese, sia stato annunciato solamente da qualche settimana, online si parla già della sua variante 2.0. Infatti, un primo video concept apparso sul noto canale YouTube Concept Creator mostra un dispositivo con "scocca estraibile", in modo simile a quanto visto con OPPO Find X.

In particolare, la parte "motorizzata" conterrebbe in questo caso unicamente gli altoparlanti, con la fotocamera frontale che rimarrebbe nella "scocca principale". Insomma, niente notch, ma un audio maggiormente immersivo quando si entra nell'apposita modalità. Si vocifera anche di un display a 120 Hz. Tuttavia, al momento le informazioni in questione sono solamente frutto di un rumor e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela. Non ci resta che attendere conferme da parte della società taiwanese.

Vi ricordiamo che ASUS ROG Phone è caratterizzato da un processore Qualcomm Snapdragon 845 overcloccato, 8 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e uno schermo AMOLED da 90 Hz e 1 ms di tempo di risposta, con lo smartphone che è già stato bollato da molti come una delle migliori offerte per gli appassionati di gaming da mobile.

Per ulteriori informazioni sulla prima interazione di ASUS ROG Phone, vi rimandiamo alla nostra anteprima dalla scorsa edizione del Computex di Taipei, disponibile anche in formato video.