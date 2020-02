ASUS ROG Phone 2: arriva il Super Pack, ad 899 Euro

L’attesa è finita: ASUS Republic of Gamers ha annunciato oggi che tutti coloro che giocano da mobile e gli appassionati di smartphone saranno finalmente in grado di mettere le mani sulla tanto attesa valigia di accessori Super Pack ROG Phone II.

In linea con l’anima gaming del brand, il Super Pack includerà i seguenti accessori per ASUS ROG Phone II:

ROG Suitcase

ROG Lighting Armor Case

ROG Kunai Gamepad

Mobile Desktop Dock

TwinView Dock II

WiGig Display Dock Plus

ROG Phone Bag

ROG Phone II è stato progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti e il Super Pack di accessori ASUS aiuterà tutti i possessori di questo smartphone a portare l’esperienza di gioco su mobile al livello successivo. Che si tratti di trasformare il dispositivo in un gamepad altamente reattivo con l’accessorio Kunai o di aggiungere un HUD per una migliore visione della partita, il Super Pack ROG Phone II è il modo migliore per guadagnare un vantaggio sulla concorrenza.

Daniela Idi, EMEA Marketing Director Mobile Business Division di ASUS, ha affermato: “L'industria del mobile gaming continua a crescere sempre più rapidamente. Il coinvolgimento degli utenti continua ad espandersi con una portata demografica e geografica sempre più ampia. Il lancio del Super Pack ROG Phone II rafforza l'impegno di ASUS nel fornire agli appassionati gli strumenti e gli accessori necessari per competere nella migliore esperienza di gioco”.

Il Super Pack ASUS ROG Phone II è già disponibile – in edizione limitata e in esclusiva su ASUS eShop – ad un prezzo consigliato al pubblico di 899,00 €, IVA inclusa.