ASUS RoG Phone 2 in arrivo il 23 Luglio, ora è ufficiale

Dopo le indiscrezioni dello scorso mese, ASUS ha finalmente confermato la data di presentazione del nuovo ROG Phone 2, la seconda generazione dello smartphone per il gaming. Direttamente sulla pagina ufficiale Weibo, il produttore asiatico ha pubblicato un poster in cui annuncia un evento in programma il 23 Luglio.

E' quindi praticamente ufficiale la data in cui sarà svelato lo smartphone, mentre le incognite sulla scheda tecnica sono ancora tante.

Secondo alcune voci di corridoio, ROG Phone 2 segnerà un passo in avanti rispetto alla prima generazione sotto tanti punti di vista. Si parla innanzitutto di uno schermo con refresh rate di 120 Hz, che si tradurrà in immagini più fluide soprattutto durante le sessioni di gioco più frenetiche.

Probabilmente ASUS confermerà le specifiche più apprezzate del primo modello, tra cui la ricarica rapida da 30W e lo schermo AMOLED, oltre che la modalità specifica per il gaming.

L'incognita più importante è senza dubbio rappresentata dall'eventuale arrivo in Occidente e le varie configurazioni che offrirà il produttore. Lo scorso 1 Aprile il marchio asiatico ha lanciato un nuovo bundle da 889 Euro comprensivo di ROG Phone da 512 gigabyte e GameVice.

Fateci sapere tramite i commenti cosa vorreste vedere nel nuovo ROG Phone 2. La presentazione è ormai vicina.