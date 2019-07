ASUS ROG Phone 2 fa il pieno in Cina: 2,33 milioni di preordini

A pochi giorni dall'evento di lancio, ASUS ROG Phone 2 fa il pieno di prenotazioni in Cina. La società ha annunciato oggi di aver ricevuto oltre 2,33 milioni di preordini su JD.com, uno dei principali rivenditori del paese.

Il riscontro evidentemente è stato importante e gli utenti locali stanno iniziando a prendere familiarità con gli smartphone da gaming.

ASUS RoG Phone 2, come abbiamo avuto modo di raccontarvi, include un display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate di 120 Hz e supporto HDR a 10 bit, rivestito da una protezione Gorilla Glass 6. Lo schermo è in grado di fornire un tempo di risposta di 1ms ed una latenza del touch di 49 ms, con frequenza di campionamento di 240 Hz. Le specifiche sono state messe a punto per fornire la migliore esperienza da gioco da mobile, e si vanno ad aggiungere all'audio surround DTS: X 7.1, un amplificatore intelligente NX 9874, fotocamera frontale da 24 megapixel e scanner per le impronte digitali sotto lo schermo. La lente principale è basata su un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, che si trova sul retro ed è accompagnato da una fotocamera super grandangolare da 13 megapixel.

Lo smartphone sarà accompagnato da una vasta gamma di accessori che andranno ad ampliare le sessioni di gaming.