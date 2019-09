ASUS Rog Phone 2 è già disponibile in Italia, anche da Unieuro

Come ampiamente preannunciato, il nuovo ASUS ROG Phone 2 è ufficialmente in arrivo Italia. Lo smartphone per il gaming di ASUS può già essere acquistato tramite vari canali di vendita, tra cui lo Shop ufficiale.

Sull'ASUS Shop lo smartphone può essere acquistato al prezzo di 899 euro. Da poche ore il dispositivo ha fatto capolino anche nel listino di Unieuro, che propone l'acquisto al costo di listino, con la possibilità di aggiungere la copertura da danni accidentali per dodici mesi a 119,99 Euro. La catena di distribuzione inoltre offre anche la consegna a domicilio e ritiro in negozio gratuito.

ASUS sottolinea che a breve lo smartphone potrà essere acquistato anche presso gli ASUS Gold Store sparsi su tutto il territorio italiano.

ASUS RoG Phone 2 include un display AMOLED HDR con diagonale di 6,59 pollici e refresh rate 120 Hz con risoluzione di 1080x2340 pixel, una batteria da 6000 mAh, doppio altoparlante stereo frontale, un sistema di doppia fotocamera con sensore principale IMX586 di Sony da 48 megapixel e secondario grandangolare da 13 megapixel, ed una lente per i selfie da 24 megapixel.

Il processore è lo Snapdragon 855+ con velocità di clock a 2,96 Ghz, accompagnato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. La scheda tecnica è completata da un sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D GameCool II.