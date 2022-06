ASUS ROG Phone 3 si aggiorna ad Android 12: le novità principali in arrivo

A quasi un anno dall’aggiornamento di ASUS ROG Phone 3 ad Android 11, lo stesso smartphone da gaming lanciato sul mercato internazionale nel 2020 ha visto l’avvio della distribuzione di Android 12, ultimo major update che cambia l’intera suite di app ZenUI. Scopriamo assieme le principali novità.

Sul forum ufficiale ASUS ZenTalk è apparso pochi giorni fa un post completamente dedicato all’update in questione, il quale porta l’ASUS ROG Phone 3 alla versione 31.0210.0210.230. Tra l’altro, per chi non se lo ricorda, questo è l’ultimo grande aggiornamento di sistema per il detto dispositivo mobile da gaming, dato che la società taiwanese ha fornito una garanzia di due anni di update Android dopo il lancio.

Chiarito questo punto, veniamo alle novità più importanti: con il cambiamento ad Android 12 troviamo un’estetica rinnovata e impostazioni ottimizzate, oltre a un assortimento di ottime funzionalità per la privacy. Anche le app stock come Contatti, Telefono e Galleria ricevono un revamp completo, mentre la funzionalità ASUS Safeguard è stata sostituita dall’Emergency SOS stock di Android 12. Infine, troviamo un nuovo design della pagina dedicata ai widget nel Launcher di sistema.

L’aggiornamento dovrebbe essere disponibile anche in Italia da qualche giorno come update OTA (Over The Air): controllate quindi se avete ricevuto notifiche dedicate o verificate altrimenti la disponibilità tramite le impostazioni.

In conclusione ricordiamo che lo scorso maggio Android 12 è arrivato su ASUS ZenFone 7 e 7 Pro.