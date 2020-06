Asus ROG Phone 3 appare su Geekbench con a bordo 12 GB di RAM e molto altro

Gli smartphone della gamma Asus ROG sono progettati, in particolare, per gli appassionati di gaming. A differenza della prima edizione, il ROG Phone 2 presenta parecchi assi nella manica tanto da risultare adatto a tutte le tipologie di utenti e la prossima generazione di device ROG potrebbe essere un nuovo mostro di potenza.

La società Taiwanese, infatti, starebbe lavorando al lancio del nuovo Asus ROG Phone 3. Lo smartphone in questione, almeno stando alle specifiche, potrebbe essere stato individuato sulla piattaforma di Geekbench ed è contraddistinto dal numero di modello Asus_I003D, con a bordo Android 10, assieme ad un chipset octa-core ed alla presenza di ben 12 GB di RAM.

Un dispositivo con un numero di modello simile era stato precedentemente individuato sullo stesso database ma con a bordo 8 GB di RAM. Questo particolare ci suggerisce che il nuovo smartphone potrebbe arrivare in almeno due diverse varianti, come già accaduto con l’attuale ROG Phone 2. L'elenco menziona anche la parola "Kona", che rappresenterebbe il nome in codice del processore Qualcomm Snapdragon 865, il chipset di riferimento per i top di gamma lanciati nel 2020.

Visto il passaggio su Geekbench non è da escludere che il lancio possa avvenire nel giro di qualche settimana e molto probabilmente, nuove informazioni saranno rese note nei prossimi giorni. Recentemente, Asus ha annunciato una partnership con Unity per creare un plug-in personalizzato in grado di offrire un’esperienza di gioco di livello superiore per il suo attuale top di gamma, il ROG Phone 2.

E’ stato specificato che le nuove funzionalità saranno chiaramente implementate anche sui prossimi modelli e quindi anche il Rog Phone 3 dovrebbe arrivare con un comparto gaming ancor più sviluppato grazie a questa collaborazione.

