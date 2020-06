ASUS ROG Phone 3 è in arrivo: presentazione ufficiale a Luglio

ASUS ROG Phone 3 è ormai dietro l'angolo. Dopo settimane di indiscrezioni e rumor, infatti, la società asiatica ha annunciato l'evento di presentazione attraverso un post pubblicato sul social network Weibo.

ASUS ha diffuso il poster che potete visualizzare in calce, in cui fa riferimento a luglio come mese ufficiale del reveal, senza però indicare alcuna data precisa.

Secondo le schede tecniche di ROG Phone 3 trapelate in passato, il dispositivo sfoggerà il processore Snapdragon 865 overcloccato, accompagnato da 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, mentre il comparto fotografico dovrebbe essere caratterizzato da tre sensori posteriori (di cui quello principale da 64 megapixel). Il display invece con ogni probabilità sarà AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144 Hz, alimentato da una batteria da 5.800 mAh.

ASUS ROG Phone 3 è anche apparso su Geekbench ed inizio mese, dove ha di fatto confermato i 12 gigabyte di RAM che rappresentano senza dubbio uno degli aspetti più singolari della scheda tecnica.

Cosa vi aspettate voi dal nuovo ROG Phone 3? Fatecelo sapere come sempre tramite la sezione commenti. Vi aggiorneremo non appena sarà annunciato in via ufficiale l'evento di presentazione, ma il reveal è ormai prossimo, come confermato anche da ASUS.