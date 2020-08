ASUS ROG Phone 3, come funzionano Armoury Crate e Game Genie in video

Uno smartphone è un prodotto molto complicato. Se seguite spesso le nostre recensioni, sapete bene quanto a volte siano necessari lunghi paragrafi di testo per realizzare un'analisi in grado di farvi valutare come si deve l'acquisto di un prodotto. Tuttavia, esistono modelli che necessitano di ulteriori approfondimenti, vista le loro peculiarità.

Questo è sicuramente il caso di ASUS ROG Phone 3, lo smartphone da gaming dell'azienda taiwanese, arrivato recentemente sul mercato. In seguito alla nostra recensione del dispositivo, nelle ultime settimane ci siamo spinti oltre alla solita analisi, realizzando degli approfondimenti pensati per mostrarvi lo smartphone a 360 gradi. Convinti che un modello del genere vada analizzato nel profondo, stiamo dunque proponendo contenuti extra, sia testuali che in formato video.

Dopo aver trattato le peculiarità dello schermo e del sistema di dissipazione, passiamo a un aspetto che interessa a molti utenti: le funzionalità gaming di ASUS ROG Phone 3. L'hardware è infatti importante, ma anche il software è fondamentale. Nel video caricato sul nostro canale YouTube ufficiale, che fa seguito a un approfondimento testuale, trovate tutti i dettagli del caso su Armoury Crate, l'applicazione che permette di personalizzare l'esperienza gaming, e Game Genie, ovvero l'insieme delle funzionalità che si possono utilizzare direttamente durante una sessione di gioco.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che recentemente è stato reso disponibile in Italia il modello da 16/512GB dello smartphone.