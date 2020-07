ASUS ROG Phone 3, ecco la data di presentazione e un video hands-on

Dopo le prime avvisaglie di qualche settimana fa, finalmente sono arrivate delle informazioni ufficiali concrete in merito alla presentazione dello smartphone da gaming ASUS ROG Phone 3. Inoltre, sono trapelate online diversi dettagli interessanti in merito al dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, lo smartphone verrà annunciato il 22 luglio 2020. L'azienda taiwanese ha inoltre aperto una pagina sul suo sito ufficiale in cui è presente in bella vista un countdown che termina alle ore 17:00 italiane di quel giorno (11PM UTC+8). Insomma, non ci resta che aspettare qualche settimana per saperne di più in merito all'atteso smartphone da gaming, che è al centro di rumor e leak ormai da mesi.

Recentemente è anche trapelata, grazie alla certificazione TENAA, la presunta scheda tecnica di ASUS ROG Phone 3, che comprenderebbe uno schermo AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), sensore di impronte digitali integrato e refresh rate di 120 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 in "versione potenziata" operante alla frequenza massima di 3,091 GHz (senza overclock in genere arriva a 2,84 GHz), una GPU Adreno 650, 8/12/16GB di RAM LPDDR5, 128/256/512GB di memoria interna UFS 3.0 (non espandibile), una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 13MP + teleobiettivo e una batteria da 6000/5800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W.

Non dovrebbe mancare il supporto al 5G, mentre sembra essere assente il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. In ogni caso, nel frattempo sono trapelate anche delle immagini e un presunto video hands-on relativo allo smartphone (che potete vedere a corredo della notizia).