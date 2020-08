ASUS ROG Phone 3, modello 16/512GB disponibile in Italia: ci sono degli omaggi

Dopo averlo analizzato nel dettaglio nella nostra recensione, torniamo a parlare dello smartphone da gaming ASUS ROG Phone 3 per via dell'arrivo in Italia della variante con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna: si tratta di un modello potenziato rispetto a quello da 12/512GB che abbiamo visto in precedenza.

La nuova proposta della società taiwanese viene venduta a 1099 euro sul sito ufficiale di ASUS. Non manca anche una promozione di lancio, che offre in omaggio gli auricolari ROG Cetra (fino ad esaurimento scorte) e garantisce l'accesso gratuito a Stadia Pro per una durata di tre mesi. Per maggiori dettagli in merito agli auricolari coinvolti, vi consigliamo di consultare la nostra recensione dei ROG Cetra. Per quanto riguarda, invece, il servizio di gaming in streaming di Google, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Google Stadia (pubblicata a novembre 2019).

Per quanto riguarda lo smartphone in sé, è bene citare la presenza degli ultimi standard a livello di memorie, dalle RAM LPDDR5 alla memoria interna UFS 3.1. Vi ricordiamo, inoltre, che ASUS ROG Phone 3 monta un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Per il resto, a fianco del nuovo modello rimangono chiaramente disponibili anche la variante da 12/512GB, venduta a 999 euro, e la più economica Strix Edition da 8/256GB con SoC Qualcomm Snapdragon 865, che può essere portata a casa al costo di 799 euro.

Se volete approfondire il dispositivo, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su ASUS ROG Phone 3.