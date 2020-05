Asus Rog Phone 3 potrebbe essere realtà dopo la comparsa su Geekbench

Asus ha lanciato il suo primo ROG Phone nel giugno del 2018. Un anno dopo, lo scorso luglio, l’azienda Taiwanese ha annunciato il ROG 2. Ora, potrebbe essere giunta l’ora della terza generazione dello smartphone.

Fino ad ora non erano circolate molte indiscrezioni a riguardo del nuovo ROG Phone 3 ma in queste ore sono trapelate alcune informazioni particolarmente interessanti.

Su Geekbench è apparso un nuovo smartphone ASUS senza alcun preavviso. L'elenco individuato all'interno della piattaforma mostrerebbe un numero di modello identificato con mostra I003DD. Tornando a ritroso, il nome in codice del ROG Phone 2 era I001D. Si tratta dunque di un codice molto simile a quello dello scorso anno.

E’ probabile che l'Asus I003DD possa essere proprio il suo successore e che il ROG Phone 3 esista realmente. Una delle caratteristiche principali mostrate da Geekbench è l’implementazione di un processore Qualcomm Snapdragon 865, sviluppato proprio per i dispositivi top di gamma e tra questi rientra a pieno titolo anche la gamma di device ROG. Sono presenti anche i riferimenti al quantitativo di RAM che raggiunge gli 8 GB e la presenza di Android 10.

Il “presunto” ROG Phone 3 è riuscito ad ottenere 902 punti nel test single-core e 3.074 punti nel test multi-core tramite i benchmark registrati su Geekbench 5.1.1. Lo smartphone sarebbe anche stato individuato sulla piattaforma di certificazione Wi-Fi Alliance, con a bordo un chipset QCA6390 di Qualcomm, un Wi-Fi dual-band a / b / g / n / ac / ax, il Wi-Fi Direct ed il Miracast.

Osservando le date dei precedenti modelli, è molto probabile che Asus continui ad annunciare le prossime generazioni di anno in anno nel periodo estivo.

Viste le coincidenze, non proprio scontate, potrebbe realmente trattarsi del nuovo smartphone pensato da ASUS per la serie ROG. Non ci sono ancora informazioni o conferme ufficiali a riguardo ma dopo aver fatto capolino sulle due piattaforme probabilmente non ci sarà molto da attendere prima di avere ulteriori conferme.