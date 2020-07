ASUS ROG Phone 3: scoperta la modalità a 160Hz per il display, ecco come si attiva

A pochi giorni dalla presentazione di ASUS ROG Phone 3, gli sviluppatori di XDA hanno trovato un'interessante novità: lo smartphone include la modalità per lo schermo a 160Hz, che il produttore non ha annunciato ufficialmente ma può essere attivata con un comando ADB.

I ragazzi di XDA hanno effettuato la scoperta mentre scrutavano il sorgente dell'app Impostazioni, dove hanno trovato un comando di debug che permette alla modalità 160Hz di apparire come un'opzione nelle impostazioni. Il comando da inserire è il seguente: adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1

Dopo averlo inserito, basta semplicemente riavviare lo smartphone per trovarsi di fronte all'opzione 160Hz in Impostazioni -> Display -> Frequenza di aggiornamento, ma successivamente potrà anche essere attivata direttamente dalle impostazioni rapide. I test effettuati dagli sviluppatori hanno confermato che lo schermo è realmente in grado di girare a 160Hz, con un supporto molto ampio garantito per la maggior parte di giochi ed impostazioni.

Tuttavia, dal momento che non è stata attivata in via ufficiale da ASUS siamo pronti a credere che non sia ancora pronta per tutti. XDA ha effettuato alcuni test con Pac-Man ed ha avuto modo di confermare che girava a 160fps.

Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di ASUS ROG Phone 3.