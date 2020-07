ASUS ROG Phone 3: segui la presentazione con Everyeye su Twitch!

E' la grande giornata dell'ASUS ROG Phone 3, che si è mostrato in una serie di video hands on e che questo pomeriggio sarà svelato in via ufficiale dalla società asiatica. Everyeye seguirà l'evento con una diretta Twitch.

L'appuntamento è alle 17 sul nostro canale ufficiale Twitch insieme a Francesco Fossetti ed Alessio Ferraiuolo, che commenteranno in diretta il reveal del nuovo smartphone da gaming targato ASUS.

Secondo le ultime indiscrezioni, ASUS ROG Phone 3 dovrebbe sfoggiare uno schermo AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel, con sensore delle impronte digitali integrato ed un refresh rate di 120Hz. A livello tecnico dovrebbe invece essere basato sul processore Qualcomm Snapdragon 865, in versione modificata e con frequenza massima di 3.091 GHz, accompagnato da GPU Adreno 650. Gli utenti dovrebbero trovare sul mercato varianti con 8, 12 e 16 gigabyte di RAM LPDDR5 e 128, 256 e 512 gigabyte di memoria interna UFS 3.0 non espandibile però. A livello fotografico invece, ASUS avrebbe optato per una tripla fotocamera posteriore da 64 + 13 megapixel con teleobiettivo, mentre la batteria supporterà anche la ricarica rapida a 30W. Presente ovviamente anche il supporto 5G, mentre non dovrebbe essere presente il jack per le cuffie da 3,5mm.