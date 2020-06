ASUS ROG Phone 3, trapelano le specifiche complete: Snapdragon 865 sarà overclockato?

ASUS RoG Phone 3 è apparso di recente su Geekbench, dove ha mostrato tutta la propria potenza. Quest'oggi però direttamente dal TENAA arrivano nuove informazioni sulla scheda tecnica ma anche sulle novità su cui sta lavorando la società.

Nella scheda dell'organo regolatore cinese leggiamo che il ROG Phone 3 sarà basato sull'SoC Snapdragon 865 overclockato, caratterizzato da una CPU octa-core con la frequenza del clock primario da 3,091 GHZ, mentre per gli altri si presume una frequenza di 2,4 Ghz e 1,8 GHz. Per quanto riguarda la RAM, invece, dovrebbe arrivare nei negozi con tagli da 8, 12 e 16 GB, probabilmente LPDDR5. La memoria non sarà espandibile e gli utenti potranno scegliere tra 128, 256 e 512GB UFS 3.X.

A livello di design e di schermo, secondo la scheda tecnica ROG Phone 3 avrà un display AMOLED da 6,59 pollici FHD+ (con risoluzione di 2340x1080 pixel). Sotto il pannello sarà integrato uno scanner per le impronte digitali molto simile a quello dello scorso anno. Nella documentazione del TENAA non si fa riferimento al refresh rate del display, ma è probabile che ROG Phone 3 arrivi a 120Hz.

In termini di dimensioni, ROG Phone 3 dovrebbe misurare 171x78x9,85mm e pesare 240g. Tornerà la striscia Aura RGB che illuminerà il logo RGB; i pulsanti di accensione e controllo del volume saranno integrati sul lato destro, e la porta USB-C sarà collocata a sinistra. Nessuna indicazione invece sul jack per le cuffie, che non dovrebbe essere della partita.

A livello fotografico gli utenti dovrebbero trovare una tripla lente posteriore con sensore primario da 64 megapixel ed una fotocamera frontale da 13 megapixel. La batteria invece raggiungerà un valore tipico di 6.000 mAh e nominale di 5.800 mAh, e supporterà anche la ricarica veloce a 30w.