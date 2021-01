ASUS ROG Phone 4, trapelano online foto e possibili specifiche tecniche

La gamma ASUS ROG Phone è molto apprezzata da alcuni amanti del mobile gaming. Non sorprende, dunque, che gli appassionati stiano cercando di ottenere quante più informazioni possibili relative al prossimo smartphone di questa serie.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, è trapelata online, più precisamente mediante il noto social network cinese Weibo, una foto che sembra ritrarre il retro di ASUS ROG Phone 4. Potete vedere l'immagine coinvolta in calce alla notizia: in alto a sinistra dovrebbero esserci tre fotocamere, affiancate da un flash LED e da un microfono. Stando alle indiscrezioni, il sensore fotografico principale potrebbe essere da 64MP. Da notare inoltre la presenza del logo ROG (Republic of Gamers) e della scritta "For Those Who Dare".

In ogni caso, a quanto pare lo smartphone avrebbe già ottenuto la certificazione 3C, dato che sul portale cinese è stato scovato un modello dal nome ASUS_I005DA. Pochi i dettagli che emergono da questa comparsa, dato che si fa riferimento unicamente al supporto alla ricarica a 65W. Tuttavia, un precedente "passaggio" su GeekBench lascia intendere che il prossimo smartphone da gaming di ASUS disponga di un processore Qualcomm Snapdragon 888 e 8GB di RAM. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 11, mentre la batteria ammonterebbe a 6000 mAh.

Vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Infatti, ASUS ROG Phone 4 dovrebbe essere annunciato a marzo o aprile 2021.