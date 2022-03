ASUS ROG Phone 5 e 5s ricevono Android 12: aggiornamento in arrivo anche in Italia!

A qualche mese dal lancio in Italia di ASUS ROG Phone 5s e 5s Pro, giungono buone notizie relative al nuovo aggiornamento di sistema per l’intera gamma: ASUS ROG Phone 5 e ROG Phone 5s stanno ricevendo Android 12 nella sua versione stabile, ottenendo finalmente tutte le feature dell’ultima iterazione del robottino verde.

L’annuncio giunto direttamente tramite i forum ZenTalk e ripreso da XDA Developers parla chiaro: anche gli ultimi dispositivi mobili da gaming del colosso taiwanese stanno ricevendo Android 12 con il nuovo design Material You, le feature inedite dedicate alla privacy e altre migliorie. A queste, ASUS ha aggiunto il suo tocco con una interfaccia utente ROG ridisegnata, modalità per utilizzo a una mano migliorata e nuove funzionalità per gli AirTriggers.

L'aggiornamento ad Android 12 per ROG Phone 5 ha la versione software 31.0810.1226.57 dal peso pari a circa 3,4 GB; l'aggiornamento di ROG Phone 5s porta anch’esso il software alla versione numero 31.0810.1226.57 e ha un peso simile. Gli update in questione al momento non sembrerebbero disponibili in Italia, dove invece dal 15 marzo risultano ufficialmente accessibili come update OTA Android 12 per Asus Zenfone 8. In altre parole, questo nuovo update per gli smartphone da gaming dovrebbe giungere sul mercato del Belpaese tra qualche settimana.

Nel mentre, vi reindirizziamo proprio alla recensione di ASUS ROG Phone 5.