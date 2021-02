Asus ROG Phone 5, DxOMark premia la qualità audio del nuovo gaming phone

Scattato il conto alla rovescia sul sito ufficiale di Asus, siamo decisamente impazienti di mettere le mani sul prossimo gaming phone del colosso Taiwanese. Una gamma che nel corso degli anni si è fatta apprezzare da un numero sempre più nutrito di appassionati del settore videoludico e non.

Non solo gaming però. Il prossimo smartphone ROG appare fortemente orientato alla fruizione dei contenuti multimediali, aspetto che DxOMark non ha tardato a evidenziare nei suoi test tecnici.

Secondo DxOMark infatti, il nuovo Asus ROG Phone 5, che sarà svelato il 10 marzo 2021 alle ore 12 italiane, risulta attualmente lo smartphone con il comparto audio migliore sul mercato. Curiosità interessante dal momento che i competitor non sono certamente rimasti a guardare.

Del resto il nuovo ROG Phone 5 avrà un comparto audio composto da quattro microfoni e due speaker frontali di altissima qualità, in grado di raggiungere 79 punti in registrazione e 78 in playback. Da notare infatti come il prossimo smartphone ROG abbia già scalzato dal trono il Mi 10 Pro di Xiaomi, con un punteggio di 79 rispetto ai 76 dell'avversario cinese.

In attesa di scoprire come verrà valutato l'altro smartphone indiziato per un posto sul podio del comparto multimediale, lo Xiaomi Mi 11 con audio harman/kardon, questa notizia non può fare altro che confortare Asus per l'ottimo lavoro svolto sul suo nuovo device.