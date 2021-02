Asus ROG Phone 5, ci siamo quasi: sul sito ufficiale appare il countdown

Del nuovo ROG Phone abbiamo appreso numerosi dettagli grazie alla certificazione TENAA apparsa sul web pochi giorni fa. Ancora però non avevamo a disposizione uno dei tasselli fondamentali di questo puzzle, la data di lancio.

In questo ci è venuta incontro la stessa Asus che, sulla pagina di lancio del suo prossimo gaming phone, ha pubblicato un conto alla rovescia che ci porta dritti al 9 marzo, data in cui verrà svelato il nuovo Asus ROG Phone 5.

Ma cosa sappiamo del nuovo smartphone da gaming di Asus? Ad esempio, che l'azienda ha intenzione si saltare il 4 dalla sua numerazione, per via di una credenza popolare cinese molto sentita. Il design del ROG Phone di quinta generazione non subirà grossi stravolgimenti rispetto al passato, confermando il codice stilistico del ROG Phone 3. Abbiamo avuto molti indizi in tal senso, tra cui delle foto. Vera novità la presenza di un pannello a matrice LCD posteriore, che dovrebbe fungere da vero e proprio display secondario.

Quanto alla scheda tecnica, il nuovo gaming phone di Asus avrà a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 888 con un leggero overclock, come appurato dai primi benchmark apparsi in rete. Al frontale avremo un display da 6,78 pollici AMOLED mentre lato autonomia avremo a disposizione un doppio battery pack da 3000 mAh, per un totale di 6000 mAh, con pieno supporto alla ricarica rapida fino a 65 W.