ASUS ROG Phone 5, specifiche trapelate online parlano di ben 18 GB di RAM

ASUS ROG Phone 5 è apparso a sorpresa nel database di Geekbench 5 svelando alcuni dettagli interessanti sulle sue specifiche tecniche, in particolare la possibilità di vederlo arrivare sul mercato con addirittura 18 GB di RAM, diventando così il primo smartphone al mondo a superare la soglia dei 16 GB.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di Wccftech, ROG Phone 5 era già comparso nella banca dati del software per benchmark, ma allora risultava offrire 16 GB di RAM, numero già particolarmente elevato per uno smartphone anche da gaming. Alzando la quota a 18 GB ASUS forse intende ottenere solamente la suddetta nomea di primo dispositivo mobile al mondo con così tanta memoria RAM, o forse offrire la migliore esperienza possibile per gaming intenso.

Ciononostante, va detto che un ROG Phone 5 con così tanta memoria consumerebbe parecchia energia, anche se secondo le indiscrezioni recenti questo modello dovrebbe giungere con una batteria da ben 6.000 mAh. Per rimanere un top di gamma come si deve, infine, stando alla scheda Geekbench che potete vedere anche in calce all’articolo lo smartphone sarà dotato di chip Qualcomm Snapdragon 888 – e non 888 Plus come altri rumor hanno fatto pensare. L’invito è però quello di prendere comunque tutti questi dati con le pinze.

La compagnia taiwanese intanto ha pensato di annunciare la nuova gamma di periferiche da gaming della linea ROG, assieme anche alle nuove schede grafiche personalizzate NVIDIA GeForce RTX 3060.