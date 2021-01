Asus Rog Phone 5G riceve la certificazione TENAA: sul web le specifiche

Torniamo a parlare del prossimo Asus Rog Phone dopo gli ultimi rumor per dare un'occhiata alle foto reali e alla scheda tecnica del nuovo smarthpone da gaming di Asus, in seguito all'ottenimento delle certificazioni TENAA.

A partire dalla scocca, possiamo iniziare ad apprezzare le prime modifiche rispetto al predecessore Asus Rog Phone 3, che abbiamo recensito qui.

Sul posteriore troneggia il numero 05, dandoci un grosso indizio su quello che sarà il nome definitivo del prossimo smartphone Rog. Come da precedenti rumor infatti, il numero 4 verrà saltato per via della tetrafobia, una superstizione molto sentita in Asia.

Quello mostrato in foto non è chiaro se sarà la versione definitiva che raggiungerà le nostre latitudini, poiché appena sotto il numero 05 si legge la scritta Tencent Games, indizio abbastanza eloquente del fatto che possa trattarsi di un'edizione speciale.

Dettaglio molto interessante è la presenza di quella che appare essere una dot-matrix, un display a matrice LCD secondario personalizzabile. Nelle foto è riconoscibile dalla presenza del logo Rog.

Per il resto, il design sembra conservare molti dettagli del Rog Phone 3, tra cui il taglio della fotocamera e il design dei tasti laterali.

Sotto la scocca invece troveremo molto probabilmente l'attesissimo SoC Qualcomm Snapdragon 888 con un ignoto taglio di RAM che sarà presumibilmente di 12 GB. Abbastanza certa la presenza di un display OLED da 6,78 pollici e un doppio pacco batteria da 3000 mAh per un totale di 6000 mAh con ricarica rapida a 65 W. Lato software, oltre alle canoniche personalizzazioni Rog, ci sarà Android 11.

Le dimensioni dell'Asus Rog Phone 5 saranno di 172.8 x 77.2 x 10.3 mm.

Il nuovo Rog Phone eredita un importante fardello, quello di miglior gaming phone della precedente generazione, quindi è lecito aspettarsi molto dalla prossima iterazione che, almeno sulla carta, non dovrebbe deluderci.