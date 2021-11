ASUS ROG Phone 5s e 5s Pro arrivano in Italia: si parte da 999 Euro

A pochi mesi dall'annuncio di ASUS ROG Phone 5s e 5s Pro, il produttore ha confermato l'arrivo in Italia dei due smartphone pensati per i gamer.

Basati entrambi sul processore Qualcomm Snapdragon 888 e la GPU Adreno 660 con massimo 18GB di RAM LPDDR5, gli smartphone sfoggiano un Display Samsung E AMOLED a 144Hz con touch sampling rate nativo di 360Hz e refresh rate di 1ms. Sul modello ROG Phone 5S Pro è anche presente un display matrix posteriori a colore ROG Vision.

Sulle cornici laterali invece sono presenti dei sensori ad ultrasuoni che supportano gesti come il tocco e lo scorrimento. ASUS ha anche lavorato sul sistema di raffreddamento ottimizzato GameCool 5 con AeroActive Cooler 5 ed il gestore delle prestazioni in Armory Crate che garantisce delle ottime performance in qualsiasi scenario di gioco. La struttura termica è ottimale e sfoggia una CPU centrata con la batteria divisa in due parti, ciascuna delle quali situata su ciascun lato della CPU: questa configurazione consente al calore generato dalla CPU di essere dissipato su tutti i bordi e gli angoli dello chassis contemporaneamente. L'AeroActive Cooler 5, secondo ASUS, è in grado di aspirare ed espellere un'incredibile quantità d'aria direttamente al centro del telefono, il che si traduce in un calo della temperatura della CPU fino a 10 gradi.

A livello di connettività, troviamo il supporto al WiFi 6E di classe multi gigabit.

ASUS ROG Phone 5s sarà disponibile in Italia al prezzo di 999 Euro nella configurazione 12/512GB presso l'ASUS Eshop, ASUS Gold Store ed Unieuro, mentre ROG Phone 5s pro sarà disponibile a 1299 Euro presso l'ASUS Eshop e l'ASUS Gold Store. Quest'ultimo arriverà nella seconda metà di Novembre.