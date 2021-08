ASUS ROG Phone 5s e 5s Pro ufficiali: fino a 18 GB di RAM e Snapdragon 888+

A circa cinque mesi dal lancio di ASUS ROG Phone 5, di cui la nostra recensione, il produttore taiwanese ha ufficialmente presentato al pubblico la nuova gamma ASUS ROG Phone 5s, aggiornata al chipset di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 888+ e colma di dettagli inediti che potrebbero interessare gli appassionati degli smartphone da gaming.

Innanzitutto bisogna specificare che i modelli presentati sono ben due: ASUS ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro. Tra i dettagli in comune ci sono il chipset sotto la scocca Qualcomm Snapdragon 888+ con un core principale Cortex X1 da 3,0 GHz aiutato dall’AI Engine con 32 TOPS anziché i 26 TOPS del modello originale, dotato invece del SoC Qualcomm Snapdragon 888 con core Cortex X1 da 2,84 GHz.

In comune tra loro e con il ROG Phone 5 originale c’è anche il display: si tratta di un pannello Super AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 144Hz, con supporto a HDR10+, luminosità di 800 nits e copertura del 151% della gamma sRGB e il 11% della gamma DCI-P3. C’è però un dettaglio importante: mentre ROG Phone 5 presentava una latenza del touchscreen di solamente 24,3 ms, allora la quota più bassa al mondo per qualsiasi smartphone, ora ROG Phone 5s ha ridotto il numero a 24,0 ms grazie ai 360Hz della frequenza di campionamento del tocco, contro i 300Hz della gamma originale. Si segnala, nel caso di ROG Phone 5s Pro, la presenza del display PMOLED a colori sul retro.

Non ci sono nemmeno cambiamenti per quanto riguarda il design fisico, in quanto sul retro si nota solo un logo Republic of Gamers retroilluminato RGB assieme ai pulsanti AirTrigger 5; l’unica differenza per la variante Pro è la presenza di due sensori tattili sul retro per il gaming. Come batteria, invece, figura una cella da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W via cavo. Tra le altre funzionalità troviamo il connettore laterale USB 3.1 Gen2, DisplayPort 1.4 e un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte inferiore.

Come tagli di memoria, infine, lato RAM si parla di 8/12/16/18 GB LPDDR5 mentre lato archiviazione sono disponibili 128/256/512 GB in formato UFS 3.1, non espandibili tramite slot microSD.

Al momento non sono noti altri dettagli in merito alla disponibilità e ai prezzi, dunque vi aggiorneremo a tempo debito. Se siete curiosi di sapere qualcosa in più su ASUS ROG Phone 5, invece, in precedenza abbiamo spiegato cosa cambia da ROG Phone 3.