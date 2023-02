ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro ricevono Android 13: in arrivo anche in Italia

A poco più di un mese dalla distribuzione di Android 13 su ASUS ZenFone 8, lo stesso gigante asiatico ha avviato il rilascio del già promesso aggiornamento ad Android 13 per ROG Phone 6 e 6 Pro, introducendo tutte le novità chiave già viste nel caso del ZenFone di fascia alta.

L’annuncio dell’arrivo di questo update è già arrivato lo scorso novembre e, da allora a oggi, abbiamo seguito l’approdo dell’ultima iterazione del robottino verde anche sulla gamma ZenFone 9. Con la giusta calma, pertanto, ASUS sta procedendo con il rilascio graduale per l’intero portfolio di dispositivi mobili fino al ROG Phone 5.

In questo contesto i protagonisti sono però gli smartphone da gaming ROG Phone 6 e 6 Pro, i quali giusto ieri hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento alla versione 33.0610.2810.72 del firmware. Come da prassi, l’update viene fornito in lotti e, per tale ragione, gli utenti in possesso dei device citati potrebbero trovarsi costretti ad attendere diversi giorni – se non settimane – prima di vedere la notifica di disponibilità di Android 13.

Ma quali sono le novità chiave? Dal changelog ufficiale si nota il cambiamento del design dell’interfaccia utente ROG e la modifica a tutte le app di sistema, dal Mobile Manager rinnovato alle app proprietarie Armoury Crate e Game Genie per il gaming.

Non mancano poi le feature e migliorie offerte da Google su Android 13 stock: lo scanner di codici QR è ora una scelta rapida nella schermata di blocco o nel menu a tendina, ed è anche possibile impostare una lingua differente per ciascuna applicazione. Queste, naturalmente, sono solo due tra le tante novità introdotte dalla Grande G.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione di ASUS ROG Phone 6.