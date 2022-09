ASUS ROG Phone 6 Batman Edition disponibile in Europa: che spettacolo!

Mentre sul nostro sito potete leggere la recensione di ASUS ROG Phone 6D in occasione della sua uscita sul mercato internazionale, sempre dal produttore taiwanese giunge la conferma del lancio di ASUS ROG Phone 6 Batman Edition, edizione speciale dello smartphone da gaming dedicata al Cavaliere Oscuro.

Qualche giorno fa abbiamo visto i render di ROG Phone 6 Batman Edition in occasione del loro leak sui portali del settore, ma oggi è giunta l’ufficialità della sua disponibilità anche sul mercato europeo. Le specifiche non differiscono dal ROG Phone 6 che già conosciamo: display AMOLED da 6,78 pollici FHD+ con refresh rate di 165Hz, chipset Snapdragon 8+ Gen 1 o Mediatek Dimensity 9000+, sensore principale Sony IMX766 da 50 MP sul retro e batteria con autonomia elevata.

Ciò che stupisce è l’intero pacchetto di gadget speciali con cui arriva: la scatola non è una semplice confezione di vendita, bensì una valigetta rigida a tema colma di accessori interessanti come una custodia Batman Aero, pin di espulsione SIM a forma di pipistrello, faro LED di segnalazione che proietta il famoso simbolo su qualsiasi superficie e, ovviamente un kit di temi e animazioni dedicate a Batman preinstallate sul ROG Phone 6 Batman Edition.

Il prezzo non è ovviamente così accessibile: Asus ROG Phone 6 Batman Edition sarà disponibile in Italia a 1.299 euro nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, esclusivamente nella versione con chipset Dimensity 9000+; la iterazione con Snapdragon 8+ Gen 1 arriverà negli Stati Uniti e in Canada.

Vi rimandiamo, in conclusione, alla recensione di ROG Phone 6.