ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition in super sconto: prezzo speciale

Vi ricordate della versione speciale di ROG Phone 6 dedicata a Batman? Ebbene, ora quest'ultima è finita al centro di un super sconto avviato direttamente da ASUS. Se cercate uno smartphone da gaming, potrebbe insomma interessarvi approfondire la promozione del produttore.

A tal proposito, a partire dal 15 settembre 2023 e fino al 18 settembre 2023, ROG Phone 6 BATMAN Edition viene proposto a un prezzo pari a 777 euro mediante l'eShop ufficiale di ASUS. È infatti in questo contesto che risulta attiva la cosiddetta BATMAN Day Promo Lampo, che a conti fatti propone un possibile risparmio di 522 euro.

Infatti, dal sito Web ufficiale di ASUS si apprende che il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni, prima della promozione, era di 1.299 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di un'occasione potenzialmente intrigante per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo. Per intenderci, al netto delle personalizzazioni dedicate al noto personaggio DC Comics, il modello coinvolto punta in alto in termini di prestazioni.

La scheda tecnica di ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition comprende un processore MediaTek Dimensity 9000+, nonché 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna. Per il resto, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata al video YouTube di unboxing del ROG Phone 6 BATMAN Edition, così da comprendere al meglio a cosa si fa riferimento.