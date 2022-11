ASUS ROG Phone 6 in offerta su Unieuro per il Black Friday: sconto del 25%

Dopo aver segnalato lo sconto sul TV LG OLED da 55 pollici, torniamo a spulciare il catalogo delle promozioni di Unieuro per segnalare un doppio sconto molto interessante su ASUS ROG Phone 6, su cui la catena di distribuzione propone una riduzione del 25%.

Ad essere interessate sono entrambe le versioni in commercio.

ASUS ROG Phone 6 nella variante con 12GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 824,18 Euro, in calo del 25% rispetto ai 1.099 Euro di listino.

In promozione però troviamo anche ASUS ROG Phone 6 con 16GB di RAM e 512GB di memoria, che cala ad 899,17 Euro, rispetto ai 1.199 Euro imposti dal produttore.

In entrambi i casi la catena di distribuzione consente di effettuare il pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero, scegliendo Klarna e PayPal. Disponibile anche lo Smile Service con copertura da danni accidentali per 12 mesi, che può essere scelto direttamente nella pagina dell'ordine cliccando sul tasto "+" e pagando il sovrapprezzo di 157,49 Euro.

Ricordiamo che è disponibile il canale Telegram di Everyeye, dove segnaliamo tutte le promozioni più interessante proposte da Amazon e le principali catene di distribuzione in occasione di questo Black Weekend che ci porterà al Cyber Monday.