ASUS, ROG Phone 6D in arrivo: la data di lancio trapela in rete

Il ROG Phone 6D di ASUS è trapelato nelle scorse settimane sul web grazie ad un benchmark da record su AnTuTu. Oggi, finalmente, un nuovo report ci fornisce la data di lancio del ROG Phone 6D, il primo smartphone ASUS con chip MediaTek Dimensity 9000+.

Secondo GizChina, infatti, il ROG Phone 6D sarà presentato il 19 settembre con un evento di lancio simultaneo a New York, Berlino e Taipei. In altre parole, lo smartphone riceverà una release in contemporanea globale, che potrebbe avvenire tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Il device dovrebbe essere una nuova versione del ROG Phone 6, lanciato a luglio con un SoC Snapdragon 8+ Gen1.

La particolarità del ROG Phone 6D è che esso sarà uno dei pochi smartphone con SoC Dimensity 9000+ di MediaTek, nonché l'unico device a ricevere un lancio fuori dalla Cina ed a montare il chipset del produttore taiwanese. Il MediaTek Dimensity 9000+ ha già dimostrato di saper flettere i muscoli su AnTuTu nel primo benchmark di ASUS ROG Phone 6D, superando abbondantemente il modello con chip Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm.

Inoltre, il SoC promette un miglioramento del 5% nel campo CPU e uno del 10% nel campo GPU rispetto alla versione vanilla dello stesso chip. Accanto al nuovo chipset, comunque, lo smartphone dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche della versione Snapdragon del ROG Phone 6, ovvero una RAM da 12, 16 o 18 GB e uno storage da 256 o 512 GB.

Non è invece ancora chiaro se ASUS migliorerà la fotocamera dello smartphone, ritenuta da tutta la critica uno dei punti deboli del ROG Phone 6. Quest'ultimo, infatti, è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, di un ultra-grandangolo da 13 MP e di un teleobiettivo da 5 MP, oltre che di una buona selfie-camera da 12 MP.