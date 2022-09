ASUS, ROG Phone 6D si mostra nelle prime immagini: meno RGB, più eleganza

Ormai il ROG Phone 6D è dietro l'angolo: lo smartphone da gaming targato ASUS verrà infatti annunciato il 19 settembre prossimo, con quello che si preannuncia essere un lancio in contemporanea globale. Oggi, però, sono comparse in rete le prime immagini del ROG Phone 6D.

Le immagini del dispositivo sono comparse sul database della certificazione per smartphone TENAA, perciò sono sicuramente ufficiali e provenienti dalla stessa ASUS, rappresentando il primo sguardo al nuovo smartphone del colosso taiwanese. Come sempre, trovate le fotografie in calce a questa notizia.

La particolarità di queste immagini è che esse mostrano la versione "Ultimate" del ROG Phone 6D, che non dovrebbe distinguersi dal ROG Phone 6D "vanilla" per specifiche tecniche o simili, ma che dovrebbe avere una nuova colorazione nera per lo chassis e il pannello posteriore, nonché un design leggermente diverso del backpanel, che non presenta la scritta RGB "Dare to play". Al contrario, in termini di design, il ROG Phone 6D sarà identico al ROG Phone 6 lanciato da ASUS lo scorso luglio.

Al di là di un design pressoché identico al ROG Phone 6, le vere novità del ROG Phone 6D staranno sotto la scocca del dispositivo. Il nuovo smartphone ASUS, infatti, avrà un chipset MediaTek Dimensity 9000+, che, stando ai benchmark del ROG Phone 6D su AnTuTu, dovrebbe tranquillamente superare sia lo Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm che il Dimensity 9000 "base" della stessa MediaTek.

A rendere ancora più interessante lo smartphone, poi, vi è il fatto che esso sarà praticamente l'unico device con il SoC MediaTek ad uscire in Europa, salvo sorprese dei prossimi mesi: finora, infatti, tutti i dispositivi con il chipset Dimensity 9000+ sono stati limitati al solo mercato asiatico.