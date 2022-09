ASUS ROG Phone 6D Ultimate ufficiale in Italia: prezzi e scheda tecnica

In seguito alle varie indiscrezioni relative ad ASUS ROG Phone 6D, è ora arrivato il momento di fare sul serio. Infatti, il brand ha ufficializzato l'arrivo in Italia di ROG Phone 6D Ultimate (accompagnato da ROG Phone 6D).

Comunicato stampa: Milano, 19 settembre 2022 - ASUS Republic of Gamers (ROG) in occasione dell'evento Dare to be Ultimate: Building a World-Leading Gaming Phone, ha svelato la genesi della nuova serie di smartphone gaming ROG Phone 6D.

ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate sono alimentati dall'ultimo chipset di punta MediaTek Dimensity 9000+ 5G. Con una velocità della CPU fino a 3,2 GHz e fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM, il chipset Dimensity 9000+ offre un'esperienza 5G all'avanguardia, perfetta per chi gioca da dispositivi mobile.

"La ricerca delle massime prestazioni e della migliore esperienza di gioco è sempre stata il punto fondamentale del ROG Phone. Ci impegniamo costantemente a superare noi stessi, incarnando lo spirito del For Those Who Dare", ha dichiarato S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS. "Siamo entusiasti che questa prima collaborazione con MediaTek abbia permesso di ottenere prestazioni così straordinarie e continueremo ad impegnarci per migliorare costantemente".

"L'introduzione del 5G ha alzato il livello del gioco mobile, in quanto gli utenti possono godere di una connettività superveloce in movimento", ha dichiarato JC Hsu, Corporate Vice President e General Manager dell'unità di business per le comunicazioni wireless di MediaTek. "Il Dimensity 9000+ di MediaTek permette agli utenti del ROG Phone 6D di godere di esperienze di gioco veloci e fluide, di una connettività affidabile, di una velocità di aggiornamento elevata e di immagini coinvolgenti, massimizzando al contempo la durata della batteria".

Il ROG Phone 6D Ultimate introduce anche il nuovissimo AeroActive Portal, una "porta" per la dissipazione del calore che lavora in combinazione con l'AeroActive Cooler 6 e le alette poste sulla camera di vapore per introdurre aria fredda nel chipset e garantire prestazioni di raffreddamento eccezionali. La superficie termica è aumentata fino a 9 volte e l'efficienza termica aumenta fino al 20% quando AeroActive Portal è attivo.

Il sistema di raffreddamento GameCool 6 aggiornato è dotato di un'innovativa tecnologia di raffreddamento della CPU a 360 gradi che consente di ottenere il massimo delle prestazioni a lungo termine. L'enorme batteria da 6.000 mAh garantisce un'autonomia prolungata per lunghe sessioni di gioco. Il display Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici, che utilizza l'esclusiva tecnologia ROG Tuning per raggiungere un'incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 720 Hz, leader nel settore, offre una visione straordinaria. La nuova serie è pienamente compatibile con la gamma di accessori ROG Phone 6, tra cui AeroActive Cooler 6 e ROG Phone 6 Glass Screen Protector.

La serie ROG Phone 6D sfrutta l'ultima piattaforma di punta MediaTek Dimensity 9000+ 5G, una soluzione premium che offre potenza e miglioramenti delle prestazioni per una migliore esperienza di utilizzo a 360 gradi. Dimensity 9000+ offre un gameplay più fluido, grazie alla suite completa di funzionalità HyperEngine 5.0 e a una GPU MediaTek Mali estremamente potente, con un miglioramento delle prestazioni di oltre il 10% rispetto a Dimensity 9000.

Il dispositivo è supportato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di spazio di archiviazione, per un'esperienza di gioco affidabile e stabile. Il ROG Phone 6D Ultimate presenta anche un nuovissimo design con AeroActive Portal. Dopo aver aggiunto le alette di dissipazione alla camera di vapore ultrasottile, questa viene installata nella "porta" di dissipazione del calore dell'AeroActive Portal. L'altra estremità della camera di vapore è collegata al system-on-a-chip (SoC). Quando l'AeroActive Cooler 6 è collegato allo smartphone, quasi un litro al secondo di aria fredda viene indirizzata sulle alette e l'airflow, accuratamente progettato, raffredda il chipset per dissipare il calore. Le alette appositamente disegnate aumentano la superficie termica fino a 9 volte e incrementano l'efficienza termica fino al 20% quando l'AeroActive Portal è attivo.

Il nuovo sistema di raffreddamento GameCool 6 include una tecnologia di raffreddamento della CPU a 360 gradi, una camera di vapore più grande del 30% e fogli di grafite più grandi dell'85%, oltre a un design centrato della CPU per aumentare la dissipazione del calore dal nucleo. In combinazione con il tool Armoury Crate, la serie ROG Phone 6D consente ai giocatori di regolare le impostazioni delle prestazioni per i diversi giochi, offrendo loro un vantaggio competitivo in qualsiasi scenario di gioco.

Per una grafica di gioco estremamente fluida e reattiva, la serie ROG Phone 6D è dotata di un display AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici a 165 Hz con una frequenza di campionamento touch di 720 Hz, leader nel settore. Questo sorprendente display può essere impostato su 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz o 165 Hz per un'esperienza di gioco senza precedenti. La superba grafica è stata messa a punto in collaborazione con Pixelworks, azienda leader nell'elaborazione visiva, per un'accuratezza dei colori da primato.

Per offrire possibilità di controllo ancora più avanzate, quest'anno l'AirTrigger 6 è stato notevolmente aggiornato. I sensori a ultrasuoni supportano ancora più gesture, tra cui funzioni come doppia azione, premi e solleva e il puntamento giroscopio.

Il sistema audio GameFX della serie ROG Phone 6D è dotato di doppi altoparlanti per effetti sonori stereo davvero bilanciati, oltre a un comodo jack per cuffie da 3,5 mm. Il suono è stato ottimizzato in collaborazione con il pioniere svedese dell'audio digitale Dirac, rendendo la serie ROG Phone 6D una bestia rara: telefoni da gioco con una qualità audio davvero impressionante. I nuovi smartphone sono dotati della soluzione audio spaziale Dirac Virtuo, che utilizza algoritmi brevettati per consentire un suono stereo coinvolgente dagli altoparlanti integrati nello smartphone, migliorando al contempo la qualità audio complessiva degli altoparlanti.

L'incredibile batteria da 6000 mAh è dotata di funzioni avanzate che ne migliorano le prestazioni e ne prolungano la durata, e di un adattatore HyperCharge da 65W per la ricarica rapida.

La serie ROG Phone 6D è dotata di un sistema a tripla fotocamera con una fotocamera principale grandangolare Sony IMX766 da 50MP con qualità dell'immagine migliorata ed elaborazione HDR, una seconda fotocamera ultrawide da 13MP e una fotocamera macro. Le funzioni software migliorate includono la modalità video HDR10+ e una fotocamera frontale da 12MP per selfie di gruppo di alta qualità e video in live streaming.

ROG Phone 6D e 6D Ultimate sono disponibili esclusivamente nel colore Space Gray. ROG Phone 6D è dotato di illuminazione Aura RGB sul retro, 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256GB di memoria ROM. ROG Phone 6D Ultimate, che viene fornito con AeroActive Cooler 6, è dotato di un display a colori a matrice ROG Vision sul retro, 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM.

L'ecosistema esistente di accessori modulari e completamente compatibili per ROG Phone 6 consente ai giocatori di ottimizzare la loro esperienza di gioco sulla serie ROG Phone 6D. Gli accessori includono AeroActive Cooler 6, ROG Kunai 3 Gamepad per ROG Phone 6, ROG Phone 6 Glass Screen Protector, cover e molto altro. L'AeroActive Cooler 6 è dotato di un sistema di raffreddamento termoelettrico basato su intelligenza artificiale e di una ventola che fornisce un maggiore flusso d'aria direttamente ai punti caldi della cover posteriore del ROG Phone 6D. Il risultato è una riduzione della temperatura della superficie fino a ben 25°C. L'AeroActive Cooler 6 aggiunge anche quattro pulsanti fisici supplementari per consentire un'esperienza di controllo simile a quella su console.

ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate sono disponibili in pre-order e selezionando ROG Phone 6D Ultimate si ottiene in omaggio anche AeroActive Cooler 6.

Disponibilità effettiva da ottobre su ESHOP, Gold Store e Unieuro: ROG Phone 6D a 1.029 euro e ROG Phone 6D Ultimate a 1.499 euro.