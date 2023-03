ASUS ROG Phone 7 e 7 Pro: online le prime fotografie, svelato il design

Il ROG Phone 7 di ASUS arriverà il 13 aprile, a confermarlo è stata l'azienda taiwanese stessa su Twitter. Mentre aspettiamo il lancio del device, però, lo smartphone da gaming di ASUS è stato certificato da un ente estero che ne ha pubblicato (per errore?) svariate fotografie sul web, immediatamente raccolte dagli utenti.

Le fotografie ci mostrano che la serie ROG Phone 7 sarà composta da due device, presumibilmente chiamati ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Pro. Probabilmente, poi, i due smartphone saranno a loro volta affiancati dal ROG Phone 7D con chip MediaTek Dimensity 9200, la cui esistenza è stata confermata da un benchmark su GeekBench 5 ma che non è ancora stato certificato presso alcuna istituzione internazionale.

Ad ogni modo, ROG Phone 7 e 7 Pro sono stati immortalati (con degli scatti che trovate nella galleria in calce a questa notizia) dall'ente di certificazione taiwanese National Communications Commission of Taiwan: le foto ci mostrano che il ROG Phone 7 Pro avrà uno schermo posteriore di piccole dimensioni, probabilmente poco più grande di una striscia RGB per le notifiche, che invece mancherà sulla back cover del ROG Phone 7.

Sfortunatamente, non sappiamo se ci saranno differenze hardware tra i due smartphone, anche se è possibile che il ROG Phone 7 Pro giustifichi il proprio nome con una RAM più ampia, uno storage maggiore o, magari, un SoC overclockato di fabbrica, un po' come fatto da Samsung con lo Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy di Qualcomm.

L'ente taiwanese, infine, ha certificato che i due smartphone avranno una enorme batteria da 6.000 mAh, perfetta anche per le sessioni da gaming più lunghe ed estenuanti e composta da due celle da 3.000 mAh l'una. Le fotografie del caricatore dei due telefoni, invece, sembrano suggerire una ricarica rapida fino a 65 W. Infine, altre immagini sono state dedicate alle cover dei device, probabilmente incluse nella confezione, e al nuovo sistema Aero Active Cooler per il raffreddamento del pannello posteriore.