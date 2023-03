ASUS ROG Phone 7 in arrivo: svelata la data dell'annuncio ufficiale

Il settore degli smartphone Android top di gamma comprende ormai da tempo anche i dispositivi da gaming. Tra i più noti device di questo tipo rientrano sicuramente i modelli di ASUS ROG ed è giunta l'ora di dare un'occhiata alle novità in tal senso. Infatti, è in arrivo la serie ROG Phone 7.

A tal proposito, come fatto notare anche da GSMArena, nonché come ufficializzato direttamente mediante il profilo Twitter ufficiale di ROG Global, l'evento di presentazione di ROG Phone 7 si terrà nella giornata del 13 aprile 2023 a partire dalle ore 14:00 italiane (8AM EDT). Gli appassionati del settore degli smartphone da gaming hanno insomma ora un "impegno" da appuntare sul calendario.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è già stata messa a disposizione un'apposita pagina dedicata all'evento contestualmente al portale ufficiale di ASUS ROG. In quest'ultima risulta tra l'altro presente un countdown, che ci ricorda anche che in realtà non manca molto (d'altronde, ci stiamo anche avvicinando alla Pasqua, che anticiperà di qualche giorno l'evento indicato in questa sede).

Al netto dell'annuncio dell'evento di presentazione delle novità in casa ASUS ROG, ovviamente gli appassionati del mondo degli smartphone da gaming hanno già potuto dare un'occhiata ai primi rumor su ROG Phone 7. Questi ultimi risultano tutti da verificare: tuttavia, se siete interessati, potreste volerci dare un'occhiata, così anche solamente per comprendere in che direzione puntano le sempre più insistenti voci di corridoio.