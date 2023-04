ASUS ROG Phone 7, nuove immagini online: il design non ha segreti

Abbiamo già visto le primo fotografie di ASUS ROG Phone 7 e di ROG Phone 7 Pro, ma ora arrivano finalmente in rete delle nuove immagini dei due smartphone da gaming targati ASUS, che ci svelano alcuni nuovi dettagli di design e quali cambiamenti troveremo tra lo smartphone "Pro" e quello "base".

Per quanto riguarda il modello vanilla, possiamo notare che il ROG Phone 7 avrà dei lati ricurvi sia sullo schermo che sulla back cover. Su quest'ultima abbiamo tre fotocamere, presumibilmente un grandangolo, un ultra-grandangolo e un teleobiettivo, posizione in orizzontale una accanto all'altra. A destra di queste ultime abbiamo un flash LED, mentre sul pannello laterale troviamo il tasto di accensione e quelli del volume.



Il ROG Phone 7 Pro avrà un design molto simile, se non fosse per la presenza, sul pannello posteriore di un piccolo schermo secondario, alla stregua di una striscia RGB, con il logo "Republic of Gamers", che probabilmente sarà personalizzabile dall'utente. Inoltre, anche i motivi presenti sulla back cover saranno diversi tra un modello e l'altro dello smartphone, come potete notare dalle immagini in questa notizia.



Dalle immagini sembra poi che il sistema di dissipazione esterno sia esclusivo di ROG Phone 7 Pro, mentre non sarà incluso nella confezione di ROG Phone 7 "base". Non ci sono tuttavia informazioni certe a riguardo, perciò vi invitiamo ad aspettare l'annuncio ufficiale dei ROG Phone 7, previsto per il 13 aprile, per saperne di più.



Vi ricordiamo comunque che i due ROG Phone 7 arriveranno con uno schermo AMOLED E4 da ben 6,78", con un display dotato di refresh rate a 165 Hz e con un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, accompagnato da una RAM LPDDR5X fino a 16 GB e da uno storage UFS 4.0. Delle specifiche da veri e propri top di gamma, perfette per i videogiocatori su smartphone.