ASUS ROG Phone 7: trapelano i primi benchmark, l'uscita è imminente?

Sembra che l'ultima azienda ad essere colpita dai leak sia ASUS: dopo aver visto, solo poche ore fa, la scheda tecnica dell'ASUS Zenfone 10, infatti, è oggi il top di gamma della compagnia taiwanese, il ROG Phone 7, a comparire su GeekBench con un benchmark che ne svela le principali specifiche.

Il benchmark arriva a poche ore, oltre che dai leak su Zenfone 10, anche dalla comparsa del ROG Phone 7D di ASUS sempre su GeekBench. Inoltre, oltre al benchmark dello smartphone, quest'ultimo è stato anche certificato dall'ente cinese 3C, il che sembra indicare che il device sia ormai prossimo al lancio, almeno in Cina. Solitamente, infatti, le certificazioni sono l'ultimo passaggio prima della release di un nuovo hardware.

Certo è però che, se davvero il ROG Phone 7 dovesse essere dietro l'angolo, il modus operandi di ASUS sarebbe profondamente cambiato rispetto allo scorso anno, quando il ROG Phone 6 e il ROG Phone 6D sono stati lanciati in piena estate, insieme allo Zenfone 9. Se davvero il ROG Phone 7 e la versione 7D dello stesso smartphone dovessero debuttare in primavera, il "ciclo vitale" dei due predecessori verrebbe drasticamente ridotto.

Il benchmark su GeekBench, invece, riporta che il ROG Phone 7 avrà uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm come proprio chipset, che dovrebbe permettergli di competere ad armi pari con il MediaTek Dimensity 9200 della versione "D" dello stesso smartphone. Come già sappiamo, il SoC avrà un Core primario con frequenza massima a 3,19 GHz e base a 2,8 GHz, mentre la sua GPU sarà una Adreno 740, perfetta per il gaming.

Il test mostra anche che lo smartphone avrà 16 GB di RAM e Android 13 preinstallato, ma non è da escludere l'esistenza di una variante del device con 12 GB di RAM. Infine, in termini di punteggio, il dispositivo arriva a 2.022 Punti in Single-Core e a 5.719 Punti in Multi-Core: un ottimo risultato, che lo pone tra gli smartphone più performanti degli ultimi mesi.