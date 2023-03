ASUS Rog Phone 7D si mostra su Geekbench: svelato il chipset, ma quando verrà lanciato?

Leggendo la nostra recensione dell'ASUS ROG Phone 6D potreste essere rimasti incuriositi dallo "smartphone da gaming" targato ASUS con processore Dimensity di MediaTek. Ebbene, pare che la compagnia taiwanese riproporrà l'esperimento anche quest'anno, perché il ROG Phone 7D è stato leakato con un benchmark su GeekBench 5.

Il benchmark, che trovate riportato nell'immagine in calce, ci mostra che il ROG Phone 7D avrà una CPU Octa-Core di MediaTek, probabilmente il nuovo MediaTek Dimensity 9200 in versione leggermente overclockata, dotato di un Core primario a 3,19 GHz, quattro P-Core a 2,80 GHz e tre E-Core a 2,02 GHz. Con una configurazione del genere, il ROG Phone 7D non dovrebbe aver nulla da invidiare al "fratello" ROG Phone 7, che avrà un'architettura Qualcomm e che, purtroppo, non è ancora comparso in rete tramite dei leak.

Il benchmark, inoltre, conferma che il ROG Phone 7D avrà 16 GB di RAM e verrà lanciato con Android 13 preinstallato. In termini di punteggio, lo smartphone raggiunge i 2.012 Punti in Single-Core e i 5.697 Punti in Multi-Core, ma il consiglio è quello di prendere i risultati (tutt'altro che stupefacenti) con le pinze, dal momento che potrebbero riferirsi ad un sample ingegneristico molto prematuro. D'altro canto, il lancio del nuovo telefono ASUS dovrebbe essere previsto per i mesi estivi, tra luglio e settembre.

Stando ai rumor, comunque, anche quest'anno la lineup di smartphone da gaming ASUS sarà composta da due device, il ROG Phone 7 e il ROG Phone 7D. Il primo sarà dotato di un chipset Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, e il secondo di un SoC MediaTek 9200: questa sarà però l'unica differenza di peso tra i due smartphone, che secondo i rumor saranno lanciati con storage da 256 e 512 GB e con un display AMOLED con refresh rate a 165 Hz, probabilmente uno dei più avanzati mai visti su smartphone.