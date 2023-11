ASUS ROG Phone 8 in arrivo? Potrebbe uscire prima del previsto!

L'annuncio del ROG Phone 7 di ASUS risale al mese di aprile: a quanto pare, però, non dovremo aspettare la primavera del prossimo anno per mettere le mani sull'ASUS ROG Phone 8. Lo smartphone, infatti, sarebbe in arrivo già all'inizio del 2024: ecco le prime specifiche!

Come riportano i colleghi di WCCFTech, il ROG Phone 8 è stato certificato in Cina dall'ente delle telecomunicazioni 3C. Come sempre, gli smartphone vengono certificati solo quando sono pressoché pronti per la vendita sul mercato: su queste basi, è improbabile che il ROG Phone 8 si faccia attendere fino al prossimo aprile, ma ci sono ottime possibilità che esso venga annunciato nel mese di gennaio o, al più tardi, a febbraio 2024.

Sfortunatamente, però, la certificazione 3C non ci dice molto sullo smartphone. Le sue specifiche restano in gran parte un mistero, se non per la velocità di ricarica, che invece è presente tra le informazioni del device nel database della certificazione cinese: sembra dunque che il ROG Phone 8 avrà la ricarica a 65 W e che verrà venduto in bundle con un caricatore che supporta la tecnologia Qualcomm QuickCharge.

Per il resto, invece, possiamo limitarci alle speculazioni: sicuramente il ROG Phone 8 sarà uno smartphone da gaming, perciò possiamo aspettarci un SoC da top di gamma, come lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm o il MediaTek Dimensity 9300 (entrambi peraltro appena annunciati), una RAM da 12 o 16 GB e uno storage interno fino a 512 GB. Oltre, ovviamente, ad un design che farà la felicità dei gamer più accaniti con un'illuminazione RGB sul pannello posteriore.

Con ogni probabilità, inoltre, ci saranno almeno due varianti di ROG Phone 8 in arrivo nel 2024, ovvero la versione "Base" e quella Ultimate. Entrambe, inoltre, potrebbero essere lanciate con il doppio SoC di Qualcomm e di MediaTek, ma per saperlo con certezza dovremo aspettare ancora qualche settimana.