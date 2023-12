ASUS ROG Phone 8, nuove conferme per il lancio: c'è anche la scheda tecnica

La scheda tecnica di ASUS ROG Phone 8 è comparsa in rete un paio di settimane fa, confermando che il lancio dello smartphone da gaming targato ASUS è ormai molto vicino. A dare ulteriori speranze ai fan è ora il passaggio del device per una certificazione internazionale, che ne ha svelate anche alcune specifiche tecniche.

Stando a quanto riporta GizmoChina, ROG Phone 8 è stato certificato dalla TKDN indonesiana, che conferma dunque che il lancio dello smartphone è imminente. In effetti, i primi teaser di ASUS ROG Phone 8 risalgono all'inizio di dicembre, il che ci lascia pensare che lo smartphone verrà lanciato tra metà gennaio e inizio febbraio, in anticipo rispetto agli scorsi anni.

La certificazione indonesiana, inoltre, conferma che ROG Phone 8 arriverà in tre varianti, ciascuna con una scheda tecnica e delle specifiche diverse. I tre smartphone dovrebbero chiamarsi ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro e ROG Phone 8 Ultimate. Tutti e tre dovrebbero supportare il 5G e dovrebbero essere lanciati insieme al ROG Tessen Mobile Controller, che dovrebbe ulteriormente migliorare l'esperienza videoludica sui tre device.

Stando a quanto riportato dai leak delle ultime settimane, ASUS ROG Phone 8 avrà un design diverso dal predecessore, con un alloggio per le fotocamere di dimensioni più generose e un logo ROG RGB sul pannello posteriore. Per il resto, però, il design dello smartphone sarà ben più minimale di quello di ROG Phone 7. In termini di display, i tre device avranno uno schermo AMOLED FHD+ da 6,78" con refresh rate a 165 Hz e luminosità di picco a 2.500 nits.

Tutti e tre gli smartphone avranno un SoC Snapdragon 8 Gen3 e una RAM LPDDR5x da 12 GB, che saliranno a 16 o a 24 GB nelle versioni più performanti. Lo storage, invece, sarà da 512 GB o da 1 TB di memoria UFS 4.0. Il ROG Phone 8 Pro, inoltre, avrà una batteria da 5.500 mAh con la ricarica rapida cablata a 66 W, il jack audio da 3,5 millimetri e un comparto fotocamere composto da una lente principale Sony IMX890 da 50 MP, da un ultra-grandangolo da 13 MP, da un teleobiettivo con zoom 3x da 32 Mp e da una selfie-camera da 32 MP.