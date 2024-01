ASUS ROG Phone 8 Pro senza segreti: i render trapelano online

Ormai ASUS ROG Phone 8 è vicino: stando ai leak e ai rumor, il nuovo smartphone da gaming del produttore taiwanese arriverà il 16 gennaio, e la stessa ASUS si è lasciata andare ad alcune rivelazioni davvero intriganti sul device. Ora, però, in rete sono comparsi i primi render di ROG Phone 8. Vediamoli insieme!

A condividere i render sono stati i colleghi di MySmartPrice, che spiegano che si tratta di immagini di ROG Phone 8 Pro, uno dei tre modelli dello smartphone da gaming di ASUS. Accanto a quest'ultimo, infatti, l'azienda dovrebbe rilasciare il ROG Phone 8 "base" e il ROG Phone 8 Ultra (o Ultimate), che invece dovrebbe godere di una scheda tecnica migliorata.

In termini di design, possiamo notare che ROG Phone 8 ha un form factor più squadrato rispetto ai modelli precedenti: merito (o colpa?) forse del nuovo alloggio per le fotocamere, che ha delle dimensioni più generose che in passato e una forma praticamente quadrata. Nel camera bump, comunque, possiamo vedere tre obiettivi, di cui uno principale e due di dimensioni inferiori, nonché un flash LED.

Sul retro dello smartphone, invece, troviamo una serie di punti LED RGB, che andranno a sostituire le scritte RGB presenti su ROG Phone 7 (qui la nostra recensione di ASUS ROG Phone 7 Ultimate, se volete saperne di più) e che dovrebbero poter essere personalizzate per mostrare specifici pattern durante le sessioni di gaming o quando il telefono riceverà messaggi, chiamate e altre notifiche (un po' come avviene sui Nothing Phone (1) e (2), insomma).

Sul lato destro del device abbiamo invece il pulsante di accensione e spegnimento dello smartphone, insieme al pulsante di regolazione del volume. ROG Phone 8 Pro avrà due porte USB-C per la ricarica, una sul lato destro e una su quello inferiore, per permettervi di collegare lo smartphone alla corrente (o ad un accessorio esterno, come il gamepad dedicato di ROG Phone 8) anche durante le sessioni di gaming più intense.

Sul lato inferiore del telefono, invece, troviamo - oltre alla già citata porta USB-C - l'alloggiamento per la SIM, il jack per le cuffie e un altoparlante. Lo schermo del dispositivo, infine, dovrebbe essere piatto, con una selfie-camera in posizione centrale.