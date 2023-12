ASUS ROG Phone 8 senza segreti: online video e foto, c'è la data di lancio!

I primi teaser di ASUS ROG Phone 8 sono arrivati direttamente dall'azienda di Taiwan negli scorsi giorni, prefigurando un lancio di ROG Phone 8 durante il CES di Las Vegas, a inizio gennaio 2024. Ora, è la stessa ASUS a mostrarci un'occhiata più approfondita allo smartphone con un video dedicato.

Il video, disponibile sulle pagine di WCCFTech, è stato diffuso nelle scorse ore dalla stessa ASUS e mostra che lo smartphone dirà finalmente addio al notch, sostituendolo con una fotocamera con la più moderna tecnologia punch-hole. Accanto alla fotocamera troviamo un sensore a infrarossi, mentre sul lato inferiore dello schermo abbiamo un bordo di dimensioni piuttosto pronunciate.

L'account Weibo di ASUS Cina ha poi confermato che ROG Phone 8 arriverà sul mercato il 16 gennaio, una settimana dopo la presentazione nella cornice del CES di Las Vegas. La data del 16 gennaio, per la verità, vale solo per il mercato cinese, mentre l'uscita internazionale (e, dunque, anche quella europea) del device non è stata confermata ma sembra comunque assai probabile.

Inoltre, un'immagine della back cover dello smartphone, che trovate in cima a questa notizia, mostra che il ROG Phone 8 mantiene un design futuristico e, per certi versi, "industriale", visibile soprattutto nel formato dell'alloggiamento per le fotocamere. In ogni caso, la scelta cromatica e la riduzione numerica dei LED RGB sul pannello posteriore sembrano confermare che ASUS abbia voluto virare verso una soluzione più "pulita" ed elegante, limitando per esempio i LED al solo logo ROG.

Sfortunatamente, per il momento la scheda tecnica di ASUS ROG Phone 8 resta un mistero: sicuramente, però, ne sapremo di più tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, in parallelo alla presentazione del device al CES.