Asus RoG Phone 2 arriva in Italia ad 899 Euro, con tanto di Ultimate Edition!

ASUS, nel corso della conferenza in corso in questi istanti all'IFA di Berlino, ha annunciato il via alla commercializzazione internazionale di ROG Phone II, lo smartphone da gaming presentato lo scorso luglio e che è pronto ad approdare anche nel nostro paese.

Il produttore ha annunciato che la versione con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di storage interno sarà disponibile per l'acquisto a livello internazionale (Italia compresa) al prezzo di 899 Euro. I preordini potranno essere effettuati già da oggi, 4 Settembre, mentre le consegne sono previste per il 20 Settembre, lo stesso giorno che arriverà anche nei negozi di terze parti.

Sul mercato arriverà anche l'Ultimate Edition, che si differenzia dalla classica per il doppio di memoria intera (pari ad 1 Terabyte) ed il supporto alle bande di Cat.20 nel chipset. Quest'ultima variante però arriverà nei negozi solo durante la stagione natalizia al prezzo di 1.199 Euro.



A livello tecnico non segnaliamo ovviamente alcun tipo di rilievo. Lo smartphone sfoggerà lo stesso schermo AMOLED da 6,59 pollici, con sistema di riconoscimento delle impronte digitali integrato al suo interno e due speaker DTS:X Ultra. Sulla scocca posteriore sarà presente una fotocamera da 48 megapixel, accompagnata da un sensore secondario da 13 megapixel ultragrandangolare.