Asus ROG Phone II: in rete la scheda tecnica completa

A pochi giorni dalla conferma del processore da parte di ASUS, il nuovo ROG Phone II si mostra integralmente sul web in una scheda completa pubblicata nel database del TENAA, che svela anche il design del dispositivo per il gaming della società di Taipei.

Il TENAA svela che ROG Phone II sarà grande 170,99 x 77,6 x 9,78 mm e peserà 240 grammi. Per fare un confronto, il predecessore arrivato lo scorso anno misurava 158,8 x 76,2 x 8,3 mm e pesava 200 grammi.

A livello puramente tecnico, ROG Phone 2 sfoggerà un display OLED da 6,59 pollici, con risoluzione di 1080x2340 pixel ed aspect ratio di 19,5:9. L'aspetto più interessante legato al pannello è senza dubbio rappresentato dal refresh rate di 120Hz, ampiamente confermato già in precedenza da alcuni rumor.

Disponibile solo nella colorazione nera, sulla scocca frontale gli utenti troveranno solo il display con cornici sottili, mentre la parte posteriore somiglierà al modello precedente in termini di design. La configurazione orizzontale delle due lenti fotografiche principali includerà anche due unità di flash LED, mentre il logo ROG potrebbe illuminarsi in caso della presenza di notifiche. Non è presente (almeno sul retro) alcun sensore per le impronte digitali.

La scheda tecnica sostiene che il dispositivo si baserà su un processore octa-core da 2,95 GHz: a riguardo ASUS ha già confermato che il dispositivo sarà il primo a sfoggiare il nuovissimo chipset Snapdragon 855, accompagnato dal sistema operativo Android 9 Pie.

In Cina sul mercato arriveranno versioni con 6 ed 8 gigabyte di RAM, ed archiviazione da 128/512GB ed 1TB, espandibile ovviamente tramite microSD. Lo smartphone sarà anche dotato di una batteria da 5.800 mAh, mentre non si fa menzione alla ricarica rapida.

La presentazione ufficiale è prevista per il 23 Luglio.