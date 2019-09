L'Asus Rog Phone II è lo smartphone android più veloce di sempre?

Hot Hardware ha messo sotto il torchio il nuovo Asus ROG Phone II, smartphone pensato per i videogiocatori più esigenti. Secondo il magazine, dati dei benchmark alla mano, si tratterebbe dello smartphone con sistema operativo Android più veloce di sempre.

Stiamo parlando di uno smartphone di tutto rispetto, sia per giocare mentre si è fuori casa (vero focus del device), sia per l'uso quotidiano. Lo schermo da 6.59 pollici AMOLED ha una risoluzione 2340x1080, un invidiabile refresh rate di 120Hz e latenza di appena 1ms. È il primo smartphone AMOLED con un refresh rate del genere.

Il cuore del ROG Phone II, invece, è il Qualcomm Snapdragon 855+: octa-core da 2.96HGz, a cui è stata affiancata una GPU Adreno 640 overlockata. Nulla da dire nemmeno sulla RAM da 12 GB, né sullo storage che nel modello Ultimate Edition (una esclusiva dello store Asus) raggiunge 1TB di memoria. Sono pochissimi gli smartphone così capienti.

Ma passiamo al dato che ci interessa: come si comporta nella pratica il Rog Phone II? Ebbene, i ragazzi di Hot Hardware hanno usato JetStream per mettere a dura prova questo device da gaming. Punteggio: 124.91, sopra, con uno scarto rilevante, rispetto al Samsung Galaxy Note 10+ (fermo a 118.3). JetStream mostra come si comportano gli smartphone sul fronte delle applicazioni web, così il ROG Phone II è stato anche testato usando GeekBench, in questo caso il ROG Phone II si comporta sempre in modo egregio, diventano a pieno titolo lo smartphone Android più performante sul mercato. Ma a fare ancora meglio è l'iPhone XS Max, che rimane un avversario duro da battere.

L'Asus ROG Phone II è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 899€. In Cina lo smartphone sta andando benissimo.