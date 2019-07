ASUS ROG Phone II si trasforma anche in un Nintendo Switch e 3DS con i nuovi accessori

E' da poco ufficiale il nuovo Asus ROG Phone II, che passerà alla storia per essere il primo smartphone ad utilizzare il nuovo Snapdragon 855+ di Qualcomm, ma il fulcro dell'esperienza è rappresentato dalla vasta gamma di accessori che accompagnerà il lancio del dispositivo.

Nella confezione infatti gli utenti troveranno una ventola clip-on da agganciare alla porta laterale del telefono. L'AeroActive Cooler II oltre ad essere quattro volte più silenziosa, può ridurre la temperatura fino a 5°C. Nel bundle sarà anche presente l'Aero Case che lascia esposto il logo luminoso del telefono.

Una delle novità è il GamePad ROG Kunai, che una volta installato consente agli utenti di montare due piccoli pad che possono essere utilizzati separatamente, se agganciati, consentono di creare una sorta di controller tradizionale. Come vi mostriamo nella gallery in calce, il concept ricorda a grandi linee quello di Nintendo Switch.

Arriva sul mercato anche Twin View Dock II, che aggiunge a ROG Phone II un secondo schermo da 120 Hz e trasforma lo smartphone in una console portatile in stile Nintendo 3DS. Il dock include anche una ventola di raffreddamento, luci RGB, tasti del volume, una porta USB-C ed un ingresso per le cuffie, ma per ridurre il peso ASUS ha rimosso il vecchio slot per le schede SD, gli altoparlanti extra, i pulsanti di attivazione ed i feedback tattili, che sono integrati direttamente nello smartphone stesso.

Gli altri accessori sono meno interessanti rispetto a questi: il Mobile Desktop Dock è compatibile con entrambi i modelli di ROG Phone e consente di condividere il monitor del PC, la tastiera, il mouse e la connessione LAN con lo smartphone: basta premere il pulsante per effettuare lo switch.

La lineup è completa dal Dock Pro (che altro non è che un dongle USB) ed il WiGig Display Dock Plus per effettuare il mirroring ad un televisore tramite connessione wireless di alta qualità e bassa letenza.