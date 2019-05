Asus ROG porta al Computex i nuovi notebook Strix Scar, Strix Hero e Zephyrus

Direttamente dal Computex 2019, arrivano altri annunci dal fronte Asus. La divisione ROG della compagnia, dedicata al mercato dei videogiocatori e di cui vi abbiamo mostrato lo stand, ha portato alla fiera di Taipei i nuovi notebook della gamma Strix e Zephyrus.

Gli Strix Scar III e Strix Hero III sono molto simili tra di loro. Dotati di un pannello con refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di 3 millisecondi, sono accomunati da un processore Intel Core i9 di nona generazione e scheda grafica GeForce RTX 2070. Entrambi sono anche dotati di un sistema di retroilluminazione RGB per la tastiera, personalizzabile come sempre tramite Aura Sync. Il produttore ha apportato delle importanti modifiche alla connettività WiFi, che è stata potenziata tramite la tecnologia RangeBoost.

Hero III si contraddistingue da Scar III in quanto si tratta di una nuova versione del modello lanciato in precedenza, da cui si differenzia per le finiture. Il portatile, come vi mostriamo nella gallery presente in calce, sarà disponibile anche nella colorazione Metal Grey.

Interessanti le novità anche dal fronte Zephyrus, il cui G GA502 sarà basato sul processore AMD Ryzen 7 3750H e la GPU GeForce GTX 1660 Ti. Asus ha anche parlato di una batteria con durata più elevata, e nei dati si è spinta alle 9 ore, ma chiaramente come sempre bisognerà vedere i test reali per capire.

Presentato anche il modello S GX502, anch'esso dotato di processore Intel Core di nona generazione e GeForce RTX 2070. Confermato il supporto a G-Sync per lo schermo, che supporterà un refresh rate di 240 Hz a fronte di un tempo di risposta di 3 millisecondi. Sempre dal display, arriva notizia che ha ottenuto la certificazione Pantone per i colori. Il sistema di retroilluminazione della tastiera può essere personalizzato per ogni tasto.

Infine, Zephyrus M GU502 è caratterizzato anch'esso dal processore Intel Core di nona generazione e GPU GeForce RTX 2060, per il resto è molto simile al GX502, a cui si aggiunge un sistema di raffreddamento intelligente.