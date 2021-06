Asus ROG si prepara a conquistare un nuovo mercato: ecco i noodles da gaming

Dopo averci deliziati con la prima linea di prodotti IKEA a marchio ROG, Asus si prepara a una nuova curiosa iniziativa commerciale che potrebbe conquistare il cuore dei più appassionati: ecco i noodle istantanei da gaming.

Asus ROG avrebbe realmente avviato una partnership con TAIWAN TTL per personalizzare le confezioni dei suoi noodle istantanei con i personaggi dei commercial di Asus. Per l'esattezza, la collaborazione sarebbe stata intavolata dal ROG Laptop Team.

Stando a quanto emerso, nelle nuove confezioni di noodle istantanei di Taiwan TTL sarà incluso un codice promozionale per partecipare a un concorso a premi che prevede l'estrazione di un Notebook da gaming Asus ROG, oltre a promettere che il contenuto della confezione sarà utile per "rivitalizzare i giocatori e riportarli in vita in appena 3 minuti".

Si tratta di una divertente iniziativa promozionale che, sebbene possa apparire priva di senso, in realtà ha molto più in comune di quanto si immagini. I noodle istantanei sono infatti particolarmente utilizzati dai gamer asiatici, come suggeriscono i ragazzi di Back2Gaming.

Purtroppo l'iniziativa sarà valida, almeno per il momento, solo entro i confini di Taiwan e avrà validità solo entro la fine del mese di luglio. Per questo motivo ci aspettiamo che per qualcuno diventino dei veri e propri cimeli da collezione.